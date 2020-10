Intervenuto a Radio Sportiva, il conduttore televisivo Corrado Tedeschi ha commentato la vittoria della “sua” Sampdoria contro la Fiorentina:

Ieri ho rivisto la squadra di Ranieri, è stata veramente una bellissima prestazione: la vera Samp non era quella delle prime due partite, forse doveva mettere a posto qualcosa dal punto di vista psicologico ma abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo questo grande allenatore che ci dà una grande fiducia e non sono preoccupato: questa squadra può andare in Europa, con un Candreva che è un giocatore di categoria superiore insieme agli altri nuovi arrivi Keita e Adrien Silva.