Tavecchio: “Serie A? Ripartirà sicuramente. Il nostro calcio non deve rimanere ai margini”

Carlo Tavecchio ai microfoni di Radio Marte ha commentato i recenti problemi del calcio italiano:

Vedrete che la Serie A ripartirà, ma il problema delle tv è ineludibile. Difficile ottenere la trasmissione in chiaro delle partite per delle resistenze dal punto di vista economico. Giocatore positivo? Mettere tutta la squadra in quarantena diventa complicato. Il nostro calcio non può restare ai margini. Le società che hanno un bilancio coperto e garantito sono poche, le altre potrebbero rischiare di non partecipare al campionato.