Tanti auguri Rui Costa! Alcuni VIDEO per ricordarlo in maglia viola

Nato a Lisbona il 29 marzo 1972, Manuel Rui Costa compie oggi 49 anni. Indimenticato numero 10 della Fiorentina dal 1994 al 2001, ha regalato giocate di alta classe, gol e soprattutto una quantità industriale di assist per Batistuta e compagni. Nella memoria del popolo viola rimangono anche le sue lacrime quando, con il club sull’orlo del fallimento, accettò il trasferimento al Milan. E nel corso degli anni ha sempre ricordato il suo forte legame con Firenze e la maglia gigliata. Vi riproponiamo alcuni video di quegli anni indimenticabili, in basso anche gli auguri via social della Fiorentina di oggi.

-Le migliori giocate di Rui Costa e Batistuta

-Il gol di Rui Costa contro la Sampdoria

– Fiorentina-Empoli 1998/99, segna anche Rui Costa