Taglio degli stipendi, l’a.d. del Sassuolo: “Ci accorderemo singolarmente con ogni giocatore”

A La Gazzetta dello Sport, l’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali spiega come si sta organizzando il Sassuolo in merito al taglio degli stipendi dei calciatori dovuto agli effetti del Coronavirus:

La soluzione migliore per quanto ci riguarda è quella di trovare un accordo singolo con ciascun tesserato. Sia io che De Zerbi abbiamo dato ampia disponibilità in tal senso, deve emergere il buonsenso. Noi abbiamo tanti giocatori giovani in rosa, ci sono calciatori che hanno contratti ricchi e altri no. Sarà un lavoro lungo e complesso, ma secondo noi si tratta della soluzione migliore per quanto riguarda la nostra situazione specifica.