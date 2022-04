Tacchinardi: “Temo l’ultima giornata a Firenze: se la Juve non arriva quarta…”

L'ex centrocampista bianconero pensa già allo scontro tra viola e juventini di fine campionato

Mercoledì sera la semifinale di Coppa Italia non sancirà la fine degli scontri tra Fiorentina e Juventus per quanto riguarda questa stagione, visto che la sfida al Franchi di campionato deve essere ancora giocata ed è in programma per l'ultima giornata. Una sfida che l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, oggi opinionista tv, teme parecchio. A Tmw Radio dice: