Szczesny salta la Supercoppa contro l’Inter. Il motivo? Non ha il green pass

In porta per i bianconeri, dunque, ci sarà Perin

Come racconta gazzetta.it, Wojciech Szczesny non scenderà in campo per la finale di Supercoppa contro l’Inter. L’estremo difensore polacco ha cominciato l’iter vaccinale solo qualche giorno fa con la prima dose e di conseguenza, stando ai nuovi provvedimenti, non può avere contatto diretto con gli altri tesserati nelle ore di avvicinamento al match durante le attività di gruppo (viaggio in pullman e ritiro, ad esempio). Appena arriverà il green pass, Szczesny tornerà in squadra.