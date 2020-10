Svolta VAR in Germania: tweet live durante le revisioni al monitor

La novità potrebbe arrivare dalla Germania, Paese da sempre all’avanguardia nell’aprire alle innovazioni. La DFB, la Federcalcio germanica, ha aperto un profilo Twitter riservato alla classe arbitrale, sul quale saranno via via spiegati gli episodi controversi durante le partite delle prime due serie calcistiche. Soprattutto per le review più lunghe, saranno chiarite live le situazioni. Una novità significativa che potrebbe decisamente migliorare il rapporto fra arbitri, tecnologia e tifosi.