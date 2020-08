Surreale a Pescara, giocatore picchia tifoso e lo manda all’ospedale

Non è un momento facile per il Pescara, che domani giocherà contro il Perugia il match di ritorno dei playout di Serie B. Alessandro Bruno, tesserato degli abruzzesi, è stato protagonista di un episodio di violenza ai danni di un sostenitore biancazzurro reo di averlo insultato. Ecco i fatti:

Tutto è avvenuto ieri mattina, 12 agosto. In base alla ricostruzione fornita dal tifoso, Bruno stava con la sua auto sul lungomare nord. Quando il giovane lo ha visto lo ha insultato, visto pure che oltre ad essere centrocampista degli abruzzesi è anche il genero del presidente del Pescara Sebastiani. A quel punto Bruno sarebbe sceso dalla macchina e avrebbe colpito il tifoso con due pugni al volto ed un forte schiaffo alla nuca, mandandogli in pezzi gli occhiali da sole. “Stavo andando da mia nonna – ha raccontato L.B. al Centro di Pescara – ero sul marciapiede quando ho visto Bruno alla guida della sua Porsche nera. Mi è salito il nervoso e l’ho insultato. Lui allora ha inchiodato, è ripartito e ha girato l’angolo. Nel frattempo avevo attraversato la strada, ma non ho fatto in tempo a mettere il piede sul marciapiede che Bruno mi ha colpito sul viso con un pugno, poi mi ha dato uno schiaffo dietro alla testa e infine un altro pugno sempre sullo stesso punto. Sono rimasto incredulo e stordito, non sono un tipo che cerca guai. Frequento lo stadio, ma prima d’ora non mi ero mai permesso di insultare nessuno”. In un primo momento il ragazzo si è limitato ad andare a casa, poi ha iniziato ad avere giramenti di testa ed un gonfiore al labbro e si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara. Il tifoso, che ha già detto che sporgerà denuncia, ha riportato una policontusione nell’arcata zigomatica sinistra. Bruno, che invece non ha voluto commentare la vicenda, dovrà restare concentrato sul campo almeno fino a domani sera. (gazzetta.it)

