Superlega, marcia indietro di Agnelli: “Non è il caso, non si può andare avanti”

La Superleague sospesa a due giorni dall'annuncio: la marcia indietro di Andrea Agnelli

Ai microfoni dell'agenzia Reuters, il Presidente della Juventus Andrea Agnelli ha confermato. "La SuperLeague non può andare avanti. Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il caso, non proseguirà". Titoli di coda per la Superlega, di già, dunque... Progetto rimandatoo a poche ora dal manifesto programmatico. In mattinata su Repubblica è uscita un'intervista allo stesso Agnelli ma nella notte era stato divulgato il comunicato sul rinvio dell'ipotetica competizione.