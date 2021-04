Superlega, le scuse dei club inglesi: hanno vinto i tifosi

I tifosi inglesi rumoreggiano: così si è sfaldata la Superlega

Poco più di 48 ore: tanto è durato lo scisma messo in atto dai 12 club fondatori della Superlega. Un coro trasversale di associazioni, allenatori, giocatori e soprattutto tifosi si è levato contro questa iniziativa, volta ad azzerare i rischi e moltiplicare i guadagni delle società attualmente più ricche, generando un sistema piramidale e immutabile nel tempo. Le tre squadre italiane coinvolte, quelle che si spartiscono il campionato da ormai venti anni, sono state le ultime a reagire alle pressioni esterne, quasi costrette ad abbandonare la nave per via delle rinunce da Oltremanica. Qualche striscione, qualche tono alzato via social, molta indignazione. Ma quello che colpisce, più che i frettolosi e riluttanti comunicati delle strisciate, sono le parole usate dalle società inglesi nelle loro note ufficiali.