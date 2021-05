Superlega, Gravina: “Juve importante per la Serie A, ma ci sono delle regole”

"Spero che il mondo del calcio recuperi tutta la serenità necessaria"

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare delle conseguenze del fallimento del progetto Superlega: "Spero che il mondo del calcio recuperi tutta la serenità necessaria", ha detto a margine di una conferenza stampa a Torino. "La Juventus rappresenta una parte importante della competizione sportiva nel nostro Paese ed è per questo che è importante superare questa situazione. Ho sentito Agnelli, per me è doveroso cercare un percorso di dialogo. Mi sento di dire che ci sono i presupposti per il superamento di posizioni che in questo momento sono distanti", ha detto ancora Gravina, chiarendo che il suo dovere è "difendere la competizione, non le singole società. Le regole prescindono le dimensioni economiche delle società e anche le loro tifoserie". Lo riporta l'Ansa.