Superlega, è tutti contro tutti: scintille Paratici-Lucarelli, Marotta…

Non si placano le polemiche tra i rappresentanti dei club della nostra Serie A riguardo al tema più scottante del momento

Stasera si gioca la giornata numero 32 della Serie A, ma sembra che sia la Superlega ad essere l'argomento che tiene maggiormente banco e non il campo. Questo, ovviamente, non senza polemiche, anzi. Nel pre-partita gli animi si sono scaldati (a distanza) tra Alessandro Lucarelli e Fabio Paratici, rispettivamente vice d.s. e d.t. di Parma e Juve. A Dazn il dirigente ducale aveva parlato - senza citarlo - di Andrea Agnelli, dicendo che "un uomo che vuole diventare presidente di una squadra di calcio deve essere un uomo di sport, i cui valori principali sono competizione e meritocrazia. Creare una lega solo per ricchi credo sia una mossa da uomo non di sport, oltre che un pessimo imprenditore". La risposta (piccata) di Paratici non si è fatta attendere: "Certo che stanno parlando proprio tutti...". Anche Beppe Marotta prima di Spezia-Inter esce allo scoperto parlando a Sky Sport: "Cairo mi ha dato del Giuda, mi ha offeso e sono stato attaccato a livello personale, anche privatamente. Questo calcio non è più sostenibile. Mi dimetto come consigliere federale".