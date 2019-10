Supercoppa Primavera, oltre mille biglietti venduti per Atalanta – Fiorentina

Domani alle 20:30, al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Fiorentina Primavera si sfideranno per conquistare la Supercoppa di categoria. Come riportato da CalcioAtalanta.it, per la sfida sono stati già venduti 1041 biglietti. Il numero è destinato a salire drasticamente nella giornata di domani, i prezzi sono di 10€ per Tribuna Centrale e Tribuna d’Onore mentre 5€ per la Tribuna UBI.

