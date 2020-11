Supercoppa, Juventus-Napoli in Italia: ecco dove e quando

La Supercoppa italiana torna a giocarsi in Italia. Si affronteranno la Juventus, vincitrice dello scorso campionato, e il Napoli, che ha conquistato l’ultima Coppa Italia proprio contro i bianconeri. La finale si giocherà il 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Ad annunciarlo la Regione Emilia-Romagna e la Lega Serie A. Nelle ultime due edizioni il trofeo è stato assegnato in Arabia Saudita. Mentre adesso per la prima volta si giocherà in Emilia Romagna. Lo scrive gazzetta.it.