Supercoppa Europea, le formazioni ufficiali: Liverpool – Chelsea, c’è Salah, Alonso in panchina

Tra poco Stephanie Frappart fischierà l’inizio di Liverpool-Chelsea, Supercoppa Europea 2019, contesa da Liverpool e Chelsea. Salah è regolarmente in campo per i Reds, mentre per i Blues Frank Lampard dà spazio ad Emerson e Jorginho, due volti noti alla nostra Serie A. Ecco i 22 in campo a Istanbul:

LIVERPOOL – Adrian; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah. All.: Klopp.

CHELSEA – Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kante; Pedro, Pulisic, Giroud. All.: Lampard.

