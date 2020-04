Stanno facendo il giro del mondo le foto che ritraggono José Mourinho a lavoro all’aperto in un parco di Londra – l’Hadley Common, come riporta il Daily Mail – insieme a quattro calciatori tesserati per il suo club, il Tottenham. Il tecnico portoghese indossa addirittura la tuta della società e lo si vede a colloquio con Ndombelé, Aurier, Sanchez e Sessegnon, appunto i quattro giocatori in questione. Le direttive attuali in Inghilterra consentono, una volta al giorno, di fare una passeggiata o esercizi all’aperto in compagnia al massimo di un familiare. Fondamentale, poi, la regola della distanza sociale di due metri, che non viene rispettata in questo caso. Al The Guardian, un portavoce del Tottenham – all’oscuro del fatto – ha dichiarato: “A tutti i nostri tesserati è stato ribadito di rispettare il distanziamento sociale quando fanno attività all’aperto. Continueremo a rinforzare questo messaggio“.