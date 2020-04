Stipendi, Ulivieri alla Lega: “Dichiarazione estemporanea”

L’accordo tra i club sul taglio degli stipendi è arrivato, ma contestualmente sono giunti anche il secco “no” dell’Assocalciatori di Damiano Tommasi, a cui ora si aggiungono anche le critiche dell’Assoallenatori. Renzo Ulivieri, presidente dell’Aiac, ha infatti manifestato la sua contrarietà alla dichiarazione della Lega Serie A, definendola “estemporanea”. Si legge sulla nota: “Ancora non sappiamo che fine faranno i campionati, lascia quindi il tempo che trova. Saranno le leggi statali e le norme della Figc a regolare le posizioni“. La nota dell’Aiac, sottolinea poi quanto la volontà sia quella di stare alla larga da litigi vari: “Vorremmo evitare ogni tipo di polemica, perché non è tempo. Semmai il tono, che ci pare padronale, ovviamente non ci garba. I nostri allenatori di alto livello – continua Ulivieri – sono andati oltre la ‘disponibilità’ perché hanno manifestato sin da subito la ‘volontà’ di contribuire“. Lo riporta gazzetta.it.