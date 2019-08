Stilato il calendario di B: l’Empoli inizia contro la Juve Stabia, il Pisa col Benevento

Le partite, quelle vere, si avvicinano sempre di più. Oggi, intanto, è stato rilasciato il calendario di Serie B: per le toscane inizio in salita soprattutto per il Pisa, che da neopromossa si trova di fronte il Benevento di Pippo Inzaghi (probabile avversario della Fiorentina tra due domeniche in Coppa Italia), una delle principali favorite, mentre l’Empoli ospiterà la Juve Stabia. Il Livorno è atteso a Chiavari dall’Entella.

Ecco il primo turno completo:

Ascoli-Trapani

Cittadella-Spezia

Crotone-Cosenza

Empoli-Juve Stabia

Perugia-Chievo

Pisa-Benevento

Pordenone-Frosinone

Salernitana-Pescara

Venezia-Cremonese

Virtus Entella-Livorno