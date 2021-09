Stasera torna “Viola nel Cuore” su Radio Bruno

Torna l'appuntamento con "Viola nel Cuore" la trasmissione dei tifosi della Fiorentina su Radio Bruno, al termine del Pentasport

Tanto spazio, come al solito, per le chiamate e i messaggi di tutti coloro che vorranno intervenire durante il programma (055 66 22 23 per intervenire in diretta, 347 555 12 85 per i messaggi WhatsApp). In conduzione ci sarà Valentina Graniti. La diretta inizierà alle 20, al termine del Pentasport. Appuntamento fisso per 3 giorni della settimana: lunedì, mercoledì e venerdì.