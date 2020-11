Stasera al Franchi c’è Italia-Estonia: formazione sperimentale per gli azzurri

Torna ancora al Franchi la nazionale italiana, per l’amichevole di stasera contro l’Estonia. A porte chiuse, senza il Ct Mancini (a casa col Covid) e con un gruppo privo di diversi elementi – tra cui Biraghi e Castrovilli, nella “bolla” viola – si vedrà una formazione totalmente sperimentale. L’Italia dovrebbe infatti scendere in campo con Sirigu in porta, la difesa a 4 con D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni ed Emerson, il centrocampo con Soriano, Tonali e Gagliardini e un tridente formato da Bernardeschi, Lasagna e Grifo. Il programma prevederà poi le due gare di Nations League contro Polonia e Bosnia tra domenica e mercoledì prossimo.