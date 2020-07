Stadio, Salvini: “Nuovo Franchi unica soluzione. Renzi d’accordo? Ogni tanto anche lui…”

“Da sportivo e da tifoso ho incontrato più di una persona che si occupa di Fiorentina e di calcio a Firenze e mi domando come fra Comune” di Firenze “e Regione” Toscana “non siano ancora riusciti a trovare una ubicazione” adatta alla squadra viola. “Mandare la Fiorentina a giocare a Campi Bisenzio mi sembra una scelta quantomeno bizzarra. Secondo me superando la burocrazia della Sovrintendenza avere il nuovo ‘Franchi’ e’l’unica soluzione realistica”. Lo ha detto il senatore della Lega, Matteo Salvini, a margine di una iniziativa elettorale a Firenze. E a chi gli ha fatto notare che sul tema stadio della Fiorentina sembra essere d’accordo con Matteo Renzi, Matteo Salvini ha replicato:”Ogni tanto anche Renzi dirà qualcosa di giusto. Capita a tutti. La differenza però è che Renzi questa città l’ha amministrata, la Lega a Firenze non ha mai amministrato neanche un condominio”.

(Italpress)