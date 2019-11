Stadio nuovo, anche il Cagliari va spedito: “Lavori al via fra un anno. I costi e la durata…”

Mentre il Cagliari sogna grazie ad un avvio record, il club tiene un occhio sulla questione nuovo stadio proprio come sta facendo la Fiorentina, prossima avversaria in campionato. Con la fine dell’amministrazione Zedda e l’insediamento di Truzzu, inevitabilmente, i tempi si sono allungati. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva puntualizzato sulle modifiche apportate al progetto. Oggi Paolo Angius, assessore all’Urbanistica di Cagliari, ha precisato ai microfoni de L’Unione Sarda: «I lavori inizieranno nell’autunno 2020 e dureranno due anni. Ritardi? No, sono i tempi della democrazia, per i progetti così importanti è giusto che il Consiglio approfondisca. Già dal 2015 era previsto l’inizio dei lavori per il 2020. Quanto costerà? Precedenti determinazioni hanno stanziato 10 milioni di euro, gli altri li metteranno i privati. Il Cagliari continuerà a giocare alla Sardegna Arena, che sarà demolita solo quando lo stadio sarà pronto».