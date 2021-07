Stadio Franchi, in commissione il bando per la riqualificazione

La nota da Palazzo Vecchio sulla riqualificazione dell'impianto

“È stata presentata ai consiglieri – spiegano i presidenti Fabio Giorgetti e Renzo Pampaloni – il bando per del concorso internazionale per la riqualificazione dell’Artemio Franchi e dell’area Nord del Campo di Marte. Uno sforzo, portato avanti dall’Amministrazione, insieme all’Ordine degli Architetti, che ha consentito di arrivare ad un bando complesso in tempi rapidi. Un elemento positivo che rileviamo è che il bando non si concentra solo sul recupero dello stadio ma anche di una vasta area del Campo di Marte, rafforzandone il ruolo di polmone verde oltre che di polo sportivo.