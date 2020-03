“Stadio? Commisso ha ragione, bisogna creare. L’emergenza creerà alternative ai diritti tv”

Matteo Marani, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio:

Si è partiti molto male, i club cercavano di arrampicarsi sugli specchi per giocare a porte aperte e la situazione è stata sottovalutata. L’incontro di oggi sancirà la sospensione degli stipendi di tutti i giocatori fino a luglio, che sarebbe la soluzione più logica. la sensazione è che sarà fatto un tentativo per terminare il campionato, non farlo genererebbe un grande caos. Ad esempio, le promozioni dalle serie minori. Più riserve sulle coppe europee, che presuppongono l’attraversamento dei confini. I club sono molto legati alla propria sopravvivenza tramite i diritti televisivi, se c’è una lezione che impareranno sarà proprio questa. E forse verranno semplificate le procedure per andare a costruire stadi di proprietà, che permetterebbero di evadere la dipendenza totale dai diritti tv. La voragine si è aperta nel corso degli anni: se noi sottraiamo le plusvalenze, che sono un artificio, rimangono solo i proventi della trasmissione delle partite. Commisso dice cose giuste, bisogna creare. Ci sono 5/6 agenti che oggi sono delle multinazionali, va mitigato anche questo aspetto.