Stadi verso un ritorno alla normalità? “Entro fine 2021 la capienza al 100%”

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia per questa settimana il decreto che porterà la capienza degli impianti al 75%

Prima al 75%, poi, finalmente, al 100%. I vaccini funzionano ed un ritorno alla normalità, almeno per quanto riguarda gli stadi, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è auspicabile entro la fine del 2021. "In questa settimana - ha detto l'onorevole alla trasmissione La Politica nel Pallone su Grp Parlamento - uscirà il decreto che sancirà la capienza degli impianti al 75%. In un secondo momento si potrà tornare a parlare di stadi pieni nella loro totalità, almeno entro la fine dell'anno. I dati che arrivano sulla pandemia e dai vaccini sono positivi. Noi dobbiamo dare segnali tangibili di un ritorno alla normalità e la capienza degli stadi andrebbe in questa direzione".