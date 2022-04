Sport e Salute, la Regione Toscana incontra i sindaci

Un incontro per presentare i progetti prossimi venturi in Toscana.

Un incontro per presentare i progetti e le attività sul territorio toscano. Il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, questo pomeriggio incontrerà il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e tutti sindaci toscani alle ore 16:30 presso l'auditorium "Al Duomo" (via de' Cerretani 54/r a Firenze). Da “Sport di tutti - Inclusione” a “Sport nei parchi” e “Scuola Attiva Kids e Junior”, tutti i progetti della Società che per lo Stato promuove lo sport e i corretti stili di vita verranno presentati nel corso della conferenza. Sarà anche l'occasione per esaminare le opportunità sullo sviluppo dell'impiantistica sportiva offerte dal PNNR. Parteciperanno il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, il presidente del Coni Toscana, Simone Cardullo, il presidente della terza commissione consiliare Sanità del consiglio regionale, Enrico Sostegni, e il presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), Toscana Massimo Porciani.