Spezia, operazione recupero: in 5 scalpitano per il Franchi

Lo Spezia, avversario della Fiorentina la prossima domenica, potrebbe recuperare ben cinque effettivi per la trasferta del Franchi

Sarà l'appuntamento in programma fra sette giorni, ma non sarà certamente uno qualsiasi. Domenica prossima al Franchi arriverà lo Spezia, voglioso di punti e sopratutto con l'infermeria pienissima. Ma in settimana Thiago Motta, successore proprio di Italiano sulla panchina delle Aquile, potrebbe recuperare ben quattro giocatori per la partita contro i viola. Come ha fatto sapere il club ligure, infatti, Arkadiusz Reca è risultato negativo al tampone dopo il contagio da Covid-19 e inizierà l'iter di rientro in gruppo, mentre anche Colley, Sala e Amian hanno svolto oggi allenamento differenziato ma sembrano ormai vicini al lavoro collettivo con i compagni. Con loro anche Erlic, un po' più indietro di condizione ma che potrebbe tornare a disposizione. Improbabile che i cinque siano disponibili per il derby con il Genoa, ben più fattibile vederli in campo nella gara di domenica prossima.