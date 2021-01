Spezia, due tesserati positivi al Covid-19: il comunicato

Torna a colpire il Covid-19 in Serie A. A farne le spese è questa volta lo Spezia Calcio, che ha riscontrato due casi di positività fra i suoi tesserati. Si tratta di Matteo Ricci e Gennaro Acampora, che sono asintomatici e in isolamento. Domani altri test per tutta la squadra in vista del match con il Verona di domenica. Questo il comunicato ufficiale:

Lo Spezia Calcio comunica che i calciatori Gennaro Acampora e Matteo Riccisono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato l’isolamento fiduciario.

Come da protocollo, nella giornata di domani, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid-19 in vista della gara di domenica contro l’Hellas Verona.

