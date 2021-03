Spezia, di nuovo problemi: Nzola affaticato, ancora un positivo

Lo Spezia non sta di certo attraversando un periodo roseo: ai guai fisici di M’bala Nzola, che come scrive la Gazzetta dello Sport rischia di saltare il Cagliari per un affaticamento muscolare, si aggiunge la positività al Covid di Estevez, che diventa così il quarto calciatore messo fuori causa dal virus. Ecco il comunicato degli Aquilotti:

Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo.

Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo.