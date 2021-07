Spalletti show: “Napoli completa il mio tour dell’anima”. Su Totti e Gattuso…

La conferenza show del tecnico toscano

Redazione VN

Dopo la presentazione di Mourinho, è stato il turno di Luciano Spalletti. Questi alcuni estratti della lunga e divertente conferenza del tecnico toscano:

"Cosa l'ha spinta a tornare ad allenare e scegliere il Napoli?Ho avuto del tempo per stare un pochino a casa e lì è facile, si sta con la famiglia e si vive in campagna. Ogni tanto fa bene, perchè si cammina tanto e si rinforzano i piedi. Siccome c'è tanta strada da fare, avere dei piedi forti è una bellissima cosa. Sono stato contento dal primo momento che mi è stato detto di venire qui, il Napoli è una squadra forte e la città è una città forte. Completa il mio tour dell'anima, ho allenato a Roma nella città del Papa, poi a San Pietroburgo nella città degli Zar e poi a Milano nella città delle moda. Ora c'è il Napoli e sono orgoglioso di sedere sulla panchina della squadra in cui ha giocato Maradona. È la città in cui calcio e miracoli sono la stessa cosa".

"Cosa le ha lasciato la serie su Totti? Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, però posso assicurarvi che aveva i contenuti per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo, se me lo dicevano prima gli giravo un pochino di scene e lì si che si faceva audience. Non mi voglio sottrarre a parlare di questa cosa, ma ora bisogna parlare del Napoli. Dopo parleremo delle cose meno importanti...".

"Perchè adesso al Napoli e non a gennaio? Io ho dato la mia disponibilità al presidente quando mi aveva contattato, aggiungendo che avrei preferito partire ad inizio campionato e non subentrare in corsa. Gattuso ha fatto un gran lavoro, è uno che ci mette grande sentimento. Non so onestamente cosa possa essere successo quella sera, per arrivare però a quella sera ne avevano vinte tante di partite questi ragazzi. È anche vero che nel girone di ritorno a volte si incontrano gare che non hanno niente da chiedere al campionato, sento che vogliono cambiare qualcosa su quello".