Spalletti: “Futuro alla Fiorentina? Voglio tornare ad allenare, ma c’è un problema…”

Dopo molto tempo Luciano Spalletti è tornato a parlare di calcio e lo ha fatto a Sky Sport 24. Di seguito vi proponiamo i passaggi più interessanti della lunga intervista:

Questo sport mi ha permesso di fare una vita da re, di conoscere campioni e di stare a contatto con personaggi unici. Cose che in una vita normale non avrei mai fatto. Stiamo vivendo una situazione complicata, questo è il più grande infortunio di massa nel mondo del calcio. Io penso che bisognerà tornare a giocare mettendosi le mani sul cuore perché la gente vuole vedere il calcio. Futuro alla Fiorentina? Io voglio tornare ad allenare, Iachini ha le carte in regola per far bene e ha fatto vedere che può arrivare anche in zone europee. Da simpatizzante viola, dico che i vertici della Fiorentina hanno capito che per fare questo matrimonio ci sarebbe un problema e menomale si sono accorti solo di quello (ride ndr).