Spalletti, che fai? Se ne va rifiutando la mano del tecnico dello Spartak

L'allenatore toscano protagonista di un episodio di nervosismo al termine della gara persa dal Napoli in Russia

Europa League amara per Luciano Spalletti: al termine della sfida fra Spartak Mosca e Napoli, vinta dai russi per 2-1, il tecnico della formazione partenopea si è diretto negli spogliatoi senza dare la mano al collega Rui Vitoria. L'allenatore di Certaldo è per la prima volta un po' in difficoltà da quando è arrivato al Napoli, con due sconfitte di fila e il grave infortunio capitato a Osimhen.