Spal, Semplici confermato nonostante la crisi. Ma la fiducia non è illimitata

Una nottata di riflessioni, una giornata di colloqui. E la conferma di Leonardo Semplici sulla panchina della Spal. La sconfitta di ieri pomeriggio contro il Brescia ha certificato in maniera conclamata la crisi biancazzurra, tanto che la società – per la prima volta nei cinque anni di rapporto professionale col tecnico – aveva messo in discussione la sua posizione. Poi, nel tardo pomeriggio, la Spal ha indirettamente fatto sapere che club e allenatore proseguiranno insieme. Ma non sarà una fiducia illimitata. Lo riporta l’Ansa.