Spal, l’ira di Mattioli: “Tradito dai giocatori, contro la Fiorentina li ho fatti giocare con la seconda maglia”

Walter Mattioli, presidente della Spal, ha raccontato tutta la sua rabbia nei confronti dei giocatori che sono retrocessi nella squadra di Ferrara. Ecco parte di un suo sfogo:

Nel campionato appena trascorso tutti abbiamo commesso errori, io per primo, posso assicurare che non accadrà più. Volevo un finale di campionato dignitoso. Purtroppo non è successo e mi dispiace. Non mi aspettavo dai giocatori un atteggiamento del genere, mi sono sentito tradito. Nell’ultima gara contro la Fiorentina non li ho fatti giocare con i colori biancazzurri, ma con la seconda maglia.