Vincenzo Montella non è l’unico a traballare sulla propria panchina. Stando a quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, infatti, anche una ex conoscenza viola è tutt’altro che sicuro del posto. Si tratta di Leonardo Semplici, tecnico della Spal ultima in classifica e a digiuno di vittorie da oltre due mesi. La società, si legge, ha avviato riflessioni a trecentosessantagradi sul futuro del tecnico.