Secondo quant riporta GianlucaDiMarzio.com è proprio l‘ex CT dell’Under 21 è i il prescelto per la successione a Leonardo Semplici (CLICCA QUA), con la Spal pronta a sostiuire lo storico allenatore della doppia promozione fino alla Serie A. L’allenatore romano è atteso già in serata a Ferrara. Di Biagio domani dovrebbe già dirigere il primo allenamento nel pomeriggio, dopo aver firmato il contratto fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.