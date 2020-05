Spagna, la Liga ripartirà l’8 Giugno. Tebas: “Contenti ma non abbassiamo la guardia”

Come annunciato dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, la Liga tornerà in campo la settimana dell’8 giugno. In merito non sono tardate ad arrivare le dichiarazioni di Javier Tebas, presidente della Federazione iberica:

Siamo contenti della decisione adottata dal governo. È un successo ed un riconoscimento al grande lavoro di club, giocatori e allenatori e tutti gli altri soggetti coinvolti. Adesso è importante seguire le normative sanitarie e l’evolversi della pandemia. Vietato abbassare la guardia.