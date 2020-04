Spadafora: “Necessario l’impegno delle Federazioni, presto altri soldi per aiutare lo sport”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook. Queste le sue dichiarazioni:

Dall’inizio dell’emergenza abbiamo cominciato a lavorare anche per il mondo dello sport. È complicato, serve mezzo miliardo solo per questi due mesi. Stiamo lavorando giorno e notte. In tempi molto brevi metteremo altri soldi nel decreto che approveremo dopo Pasqua. Tuttavia è necessario anche che le federazioni si impegnino, per sostenere le associazioni dilettantistiche delle rispettive discipline. Lo Stato da solo non può trovare risorse e risolvere i problemi di tutti.