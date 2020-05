Spadafora: “Dopo l’emergenza coronavirus, l’impegno sarà la riforma dello sport”

Finita l’emergenza, la riforma. Il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, dal suo profilo Facebook ha rivolto un pensiero “ai tanti lavoratori dello Sport, coloro che, spesso senza le dovute garanzie, lontano dai riflettori, svolgono un’azione fondamentale”. E ha aggiunto: “Molti di loro hanno poche tutele e meritano maggiore rispetto: per questo – quando questa emergenza sanitaria sarà terminata – mi sono impegnato a riformare l’intero settore”.

PRIMO MAGGIO – Nel post il ministro Spadafora, in occasione della Festa del Lavoro, ha ringraziato “a chi negli ospedali sta lottando in prima linea contro il virus ma anche a forze dell’ordine, operai, cassieri, autisti, rider e tante altre categorie che hanno permesso al Paese di andare avanti”. E conclude: “Il mio augurio è che tutti possano tornare al proprio lavoro il prima possibile ed in condizioni di sicurezza”.