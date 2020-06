Spadafora annuncia: “Calcio in chiaro, sfida complessa ma ci siamo quasi”

“Siamo a buon punto nel trovare un accordo importante che venga incontro a tutti. Ovviamente non su tutte le partite. Non è facile. Sky detiene i diritti, le partite in chiaro non sono mai state assegnate di fatto a nessuno, poi c’è la Rai, Mediaset a Dazn. Insomma, è una sfida complessa ma ci stiamo riuscendo“. Queste le parole del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta su Facebook, riguardo la trattativa per trasmettere in chiaro alcune partite della Serie A in chiaro.