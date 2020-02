Sousa: “Consigliai CR7 ad Agnelli. Futuro? Cerco progetti ambiziosi, anche in Italia”

Paulo Sousa, adesso al Bordeaux, si è concesso alla Gazzetta dello Sport. Vi riportiamo alcune delle dichiarazioni dell’ex viola:

Ad Andrea Agnelli consigliai di acquistare Cristiano Ronaldo. Gli dissi che se voleva la Champions avrebbe dovuto acquistare un altro portoghese. Il presidente mi ha ascoltato. Non escludo un ritorno in Italia nel prossimo futuro. Cerco progetti ambiziosi e vincenti. Sono partito dal basso ma voglio arrivare in alto.