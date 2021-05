Sottil sr: “Riccardo maturato, pronto per tornare a Firenze”

Le parole del padre di Sottil (nonchè ex difensore viola e attuale allenatore dell'Ascoli)

"Riccardo finché non si è fatto male ha vissuto una stagione molto positiva. Ha fatto gol, assist e prestazioni importanti, stava crescendo molto. Purtroppo poi è arrivato questo infortunio al tendine, molto fastidioso da smaltire. E' dispiaciuto di non aver aiutato il Cagliari in questo finale di stagione. Ritorno alla Fiorentina? Ha dimostrato di poterci stare bene in Serie A, se rientrerà in viola dipenderà dalla società, io penso che possa giocarsela alla grande anche a Firenze".