Sottil si presenta a Cagliari: “La Fiorentina? Ormai è il passato”

Giorno di presentazioni per Riccardo Sottil: l’attaccante classe ’99, ceduto al Cagliari in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ha parlato per la prima volta in sala stampa da giocatore rossoblu. C’è stato spazio anche per una domanda sulla Fiorentina: “La Fiorentina mi ha preso da ragazzo e mi ha portare in pianta stabile con i grandi, ma ormai è il passato. Volevo chiarire poi che sull’intervista al Corriere dello Sport, non ho usato quelle parole: non ho mai usato parole per indicare Cagliari come trampolino. Sono rimasto male perché queste parole poi sono arrivate ai tifosi, quando non le ho mai dette: in testa ho solo il Cagliari, il futuro è troppo lontano. Ho chiesto informazioni su Cagliari a Luca Pellegrini in nazionale, ma è una piazza che non ha bisogno di presentazioni“.