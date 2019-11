Sorteggio Euro 2020: buon girone per l’Italia, evitati i pericoli Francia e Portogallo

Girone relativamente agevole per l’Italia, che ad Euro 2020 se la vedrà contro Turchia, Svizzera e Galles (CLICCA QUI per il ranking Fifa). Va decisamente peggio a Portogallo, Francia e Germania, tutte inserite nel gruppo F. Questo il quadro completo, in attesa degli spareggi:

SEMIFINALI SPAREGGI

Giovedì 26 marzo 2020

Percorso A: Islanda-Romania, Bulgaria-Ungheria;

Percorso B: Bosnia-Irlanda del Nord, Slovacchia-Irlanda;

Percorso C: Scozia-Israele, Norvegia-Serbia

Percorso D: Georgia-Bielorussia, Macedonia del Nord-Kosovo.

FINALI SPAREGGI

Martedì 31 marzo 2020

Percorso A: Bulgaria/Ungheria – Islanda/Romania;

Percorso B: Bosnia/Irlanda del Nord-Slovacchia/Irlanda;

Percorso C: Norvegia/Serbia-Scozia/Israele

Percorso D: Georgia/Bielorussia-Macedonia del Nord/Kosovo