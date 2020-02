Sontuoso Amrabat: il futuro viola raccoglie giudizi vertiginosi dopo la vittoria sulla Juventus

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Padrone in mezzo: presenza e letture per 90′. Quando esce da un ingorgo col navigatore e apre verso destra, il Bentegodi applaude commosso. Voto 7,5, migliore in campo.

CORRIERE DELLO SPORT: Mezz’ora da leader assoluto, il verona riconosce la sua autorevolezza e lo sceglie (non da ora ovviamente) come suo riferimento principale. Cala insieme alla squadra nel finale di primo tempo ma riaffiora con tutta la sua potenza nella ripresa. Non molla mai, proprio mai. Voto 7.

TUTTOSPORT: Torna a disposizione dopo la squalifica e duella grintoso con Bentancur. Voto 6,5.

Queste le valutazioni circa la partita di Sofyan Amrabat contro la Juve. I tifosi viola possono gongolare in vista della prossima stagione, senza però dimenticarsi del momento di difficoltà di risultati e calendario che sta attraversando la mediana attuale.