Sonetti: “Castrovilli merita la nazionale. Il mio giudizio su Montella…”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato lo storico allenatore Nedo Sonetti, queste le sue dichiarazioni;

Alla Fiorentina do un giudizio positivo, Montella sta lavorando bene. Ci sono state delle difficoltà ma adesso sta ottenendo risultati tramite un ottimo gioco. A Milano ha raccolto una meritata grande vittoria. Castrovilli è una sorpresa anche per me, non lo conoscevo ma ha dimostrato di avere delle buone doti. Sta migliorando domenica dopo domenica, si merita di sbarcare in Nazionale. Ribery non me lo aspettavo così, è un giocatore che ha dimostrato negli anni di avere temperamento e qualità eccezionali. Firenze è la piazza giusta per lui.