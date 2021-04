Sky, Ugolini: “Gattuso-Napoli verso l’addio, ma se arriva la Champions…”

Niente intervista post partita per Gennaro Gattuso, e allora ecco un aggiornamento sui rapporti tra l'allenatore del Napoli e il presidente De Laurentiis. la Fiorentina, intanto, osserva

"Non c'è mai stato un problema tra il gruppo e l'allenatore. Il silenzio stampa nasce dalla sconfitta di Bergamo, imposto per restituire serenità all'ambiente. Già a settembre ci sono state le prime frizioni con Gattuso, ma era già stato stipulato un accordo. Saltò ogni tipo di casting anche per via del problema fisico del tecnico. Adesso i rapporti sono più distesi, ma le parti non vogliono proseguire insieme. Non escludo però a priori un tentativo di rinnovo in caso di raggiungimento della Champions League..."