Sky Sport Uk, Allegri ha rifiutato la panchina dell’Arsenal

Come riportato da Sky Sport Uk, l’Arsenal avrebbe contattato Massimiliano Allegri per prendere il posto dell’esonerato Unai Emery. Tuttavia i colloqui si sarebbero presto arenati, l’ex tecnico di Milan e Juventus vorrebbe fare un esperienza in Premier League ma non sembra intenzionato a subentrare a stagione in corso. In attesa di ulteriori sviluppi, la panchina dei Gunners sarà momentaneamente affidata a Freddie Ljungberg.