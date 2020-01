Dopo sei mesi vissuti nel calcio argentino, indossando la storica maglia del Boca Juniors, Daniele De Rossi dice addio al calcio non solo sudamericano ma anche in generale. La redazione sportiva di Sky, infatti, anticipa la decisione dell’ex centrocampista giallorosso di appendere le scarpette al chiodo, decisione che verrà comunicata ufficialmente con una conferenza stampa durante i prossimi giorni. Campione del mondo con la maglia della Nazionale azzurra nel 2006 e primatista di presenze in Champions League con quella della Roma, De Rossi è stato sicuramente uno dei centrocampisti più forti del calcio italiano degli ultimi trent’anni. Nell’estate 2019 era stato cercato anche da Daniele Pradè con l’obiettivo di farlo venire a Firenze nella prima Fiorentina targata Rocco Commisso.