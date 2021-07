Sky, altra tegola: l’emittente non avrà gli highlights della Serie A

Sky perde quasi tutti gli highlights

Arriva un'altra brutta notizia per Sky, la nota emittente, dopo aver perso 7 partite su 10 di Serie A per ogni giornata, dovrà fare i conti con un'altra novità poco piacevole. Sky infatti, secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore, non potrà più trasmettere neanche gli highlights delle 7 gare visibili su Dazn, ma solamente delle tre sfide divise in co-esclusiva proprio con la piattaforma streaming.